Núcleo de Cooperação Socioambiental de Curitiba debate melhorias para a qualidade do clima e do trabalho

Para Loa Campos , coordenadora do escritório estadual do Ministério da Cultura , os núcleos permitem que as instituições reconheçam o que já é produzido e como podem alinhar esforços.

“Quando reunimos todas essas instituições para conversar, percebemos como as nossas demandas são transversais. Lidamos com injustiças sociais, mesmo em terrenos diferentes. Precisamos, juntos, pensar não apenas no resultado, mas dedicar tempo para planejar. Pensar nos multiplicadores e aumentar o impacto social das nossas ações”, disse Lucas Siqueira, representante do Grupo Dignidade.

O primeiro encontro de 2025 sintetizou pontos que haviam sido levantados no primeiro encontro do Núcleo de Cooperação Socioambiental de Curitiba e Região Metropolitana. Esse encontro foi realizado em setembro de 2024. Portanto, a continuidade dos temas torna-se essencial para a busca de soluções transversais . Isso envolve diversas instituições que participam dos encontros.

Para ambos os temas, os grupos alinharam estratégias que incluem a necessidade de reunir dados. Isso inclui realizar monitoramentos sobre índices de qualidade ambiental, como qualidade da água, resíduos sólidos e saneamento rural . No que se refere à qualificação do trabalho , o diagnóstico apontou a evasão escolar, a mobilidade urbana e a falta de formação profissional como aspectos a serem melhorados.

Paraná - Representantes de 52 instituições paranaenses se reuniram nesta terça-feira (4), em Curitiba (PR) , para levantar ideias e propor soluções para desafios ambientais. Também discutiram as questões relacionadas à qualidade do trabalho na capital e demais municípios da região metropolitana. O debate ocorreu durante o primeiro encontro dos Núcleos de Cooperação Socioambiental em 2025, promovido pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec.

Paraná - O Aeroporto Regional de Cascavel é o símbolo maior do desenvolvimento e do progresso da região, que tem no agronegócio sua principal fonte de recursos e fomento à economia e ao fortalecimento do PIB (Produto Interno Bruto). Cascavel E Cascavel não para de quebrar recordes quando o assunto é aviação. Em 2024, o […]

“É muito precioso estarmos reunidos como órgãos federais, associações e bases comunitárias para potencializar o que já existe enquanto esforço comunitário. A partir desse reconhecimento, temos que trabalhar com o mapeamento e ações para darmos continuidade”, destacou a participante.

Agenda para o trimestre

Nesta quarta-feira (5), o encontro aconteceu em Ponta Grossa (PR), com o Núcleo dos Campos Gerais. Os encontros de fevereiro seguem para Santo Antônio da Platina (6), Paranaguá (11), Irati (11), Pinhais (12), Turvo (12), União da Vitória (13), Laranjeiras do Sul (13), Realeza (18), Maringá (25), Cornélio Procópio (25), Paranavaí (26), Rolândia (26), Cianorte (27) e Faxinal (27).

Em março, será a vez de Umuarama (6), Campo Mourão (07), Santa Helena (11), Nova Andradina/MS (11) e Amambai/MS (12).

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia. Eles abrangem os 399 municípios do Paraná e 35 do Sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina. Os núcleos são formados por representantes do poder público, instituições, universidades, movimentos sociais e associações dos municípios. Incluem também organizações cooperativas, ONGs de proteção ambiental, empresas, entre outros.

Eles constituem um espaço de escuta ativa, formativos e educacionais, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.

Fonte: Itaipu