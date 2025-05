Novo milionário: saiba de qual cidade é o ganhador do R$ 1 mihão do Nota Paraná

São José dos Pinhais - O Dia das Mães vai ser mais do que especial para um consumidor da cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (08). O morador do bairro Boneca do Iguaçu, de 35 anos, participou com 14 bilhetes gerados a partir de 39 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 18.553.596.

Já o segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de Campo Mourão, no Centro-Oeste. A vencedora foi sorteada com o bilhete 27.868.321 ao concorrer com 14 bilhetes gerados de 9 notas fiscais. O terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de Pinhais, na RMC. Ela foi sorteada com o bilhete número 84.871, após concorrer com um único bilhete gerado com 5 notas fiscais. Ao todo, ela gastou apenas R$ 196,40.

Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil, e 15 mil pessoas com R$ 50.

Este também foi o primeiro sorteio do programa já com os prêmios adicionais de R$ 100. Foram R$ 800 mil a mais do que nos anteriores sorteados para 8 mil consumidores que colocaram o CPF em suas notas fiscais. Esse valor fazia parte do sorteio do Paraná Pay e, a partir de agora, faz parte do sorteio regular do Nota Paraná.

Com isso, o número total de prêmios entregues também sobe – o que significa que os paranaenses têm mais chances de ganhar. Nesta quinta-feira foram 23.103 bilhetes sorteados. Já no restante do ano, quando não houver o prêmio de R$ 1 milhão em disputa, serão 43.102 ganhadores.