Novo leilão do Estado tem 60 veículos disponíveis; veja como participar

Os lances de interessados em aproveitar o novo leilão de veículos promovido pelo Governo do Paraná serão abertos no dia 10 de junho. Entretanto, a pessoa deve fazer o cadastro prévio no sistema de leilões do Estado até o dia 17 de junho. O cadastro é o que habilita o interessado a realizar lances e acompanhar a disputa do certame. Desta vez, são 60 veículos, todos em condições de serem recuperados, que poderão receber lances. Os carros estão distribuídos em pátios das cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Mesmo com os pátios distribuídos no Interior, pessoas de qualquer lugar do Estado ou do País podem participar do leilão, desde que se responsabilize pela retirada do veículo, após o arremate. No site do sistema de leilões há fotos e detalhes sobre os veículos disponíveis para consulta dos interessados.

Este é o terceiro leilão promovido em 2024 por meio de um sistema próprio desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo Departamento de Transporte Oficial do Estado, e a Celepar. “O uso de um sistema próprio aumenta a agilidade do processo e traz economia aos participantes, uma vez que não há a cobrança de taxa de um leiloeiro contratado para o leilão”, explica a diretora-geral da Seap, Luiza Cabel Corteletti.

Segundo ela, os veículos disponíveis fazem parte da frota do Estado e foram utilizados por secretarias e autarquias. “Os leilões beneficiam a população interessada em adquirir um veículo com valores muitas vezes abaixo do mercado, e também com serviços públicos de qualidade, uma vez que os recursos voltam para os cofres do Paraná e são revertidos em melhorias para os paranaenses”, afirma.

Entre 2020 e 2024, foram cinco grandes leilões que resultaram na venda de 2.432 veículos, totalizando uma arrecadação de R$ 21.374.549,95.

Confira detalhes sobre os veículos disponíveis em cada cidade:

LONDRINA – São 32 veículos disponíveis. Os lances iniciais estão entre R$ 1.605,00, para um Celta 2002, e R$ 18.590,62, para um caminhão com semi-reboque. O pátio de Londrina estará aberto para visitação de interessados no dia 11 de junho, entre 9h e 17h no pátio do IDR-Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II.

MARINGÁ – Conta com oito veículos disponíveis. Entre os que poderão ser arrematados tem um fiat Uno 1999, com lance inicial de R$ 3.200. O pátio estará aberto para visitação no dia 12 de julho, entre 9h e 12h, pátio do IDR-Paraná na Rua Joaquim de Castro Lopes, n.º 156, Parque Industrial Bandeirantes.

UMUARAMA – Nove veículos estão disponíveis no pátio, que estará aberto para visitação no dia 14 de junho a partir das 9h. O endereço é Estrada da Paca, Km 3, Colégio Agrícola. Por lá, os lances iniciais estão a partir de R$ 1.706,50 para um Corsa.

PARANAVAÍ – 11 carros poderão receber lances a partir do dia 10 de junho. Com lances iniciais a partir de R$ 2.010,45 (Fiat Uno), o pátio da cidade receberá interessados em verificar os itens no dia 13 de junho, entre 9h e 12h, no pátio do IDR-Paraná, na Rua Paulo Antônio da Costa S/N – Jardim Ipê – Paranavaí-PR (Polo de Pesquisa).

Informações adicionais podem ser encontradas AQUI.

Fonte: AEN