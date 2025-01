Nota Paraná distribuiu R$ 385 milhões em 2024, maior valor em cinco anos

Paraná - O Nota Paraná distribuiu mais de R$ 385 milhões ao longo de 2024, entre prêmios sorteados e créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devolvidos aos consumidores participantes. Esse é o maior valor entregue nos últimos cinco anos. O resultado é um marco do programa de consciência fiscal, que completa 10 anos em 2025.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o Nota Paraná é a segunda maior iniciativa do tipo no país, atrás apenas do Nota Paulistana, e uma referência para outros estados. “O slogan ‘CPF na nota é dinheiro de volta’ não só é verdade como também motivo de muito orgulho para todos nós”, afirma a coordenadora do programa, Marta Gambini. “Trata-se de uma operação bastante complexa, mas que vem dando muitos frutos ao longo dessa quase uma década”.

Contudo, a maior prova disso é justamente o alcance do Nota Paraná. Atualmente, são quase 4,1 milhões de usuários cadastrados — e todos eles puderam ter um pouco desse dinheiro de volta a que o slogan do programa se refere. Dos R$ 385 milhões entregues, R$ 325 milhões se referem apenas aos créditos do ICMS, que são devolvidos a todos os consumidores com base no faturamento das empresas, no volume de compras e no recolhimento do imposto. O valor é 8,2% maior do que o que foi entregue em 2023.

Esses valores podem ser transferidos pelos usuários para suas contas correntes ou usados para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Neste ano, foram usados R$ 6.298.201,62 no tributo — benefício aproveitado por 88.721 pessoas.

MAIS SORTEADOS

Além disso, em 2024, o Nota Paraná passou por mudanças justamente para beneficiar mais pessoas. Desde julho, os sorteios do programa passaram a dividir os mesmos R$ 5 milhões de prêmios entre mais consumidores, aumentando as chances dos participantes terem um número sorteado.

Até então, eram entregues 15.103 prêmios com valores que variavam entre R$ 50 e R$ 1 milhão. Com a nova regra, o prêmio máximo passou a ser de R$ 100 mil, mas o número de ganhadores mais do que dobrou, passando para 35.102. O prêmio de R$ 1 milhão fica restrito apenas a sorteios especiais nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

“Consultamos a população, que preferiu sorteios com menores valores, mas com um número maior de ganhadores”, explica Marta Gambini. “Foi uma mudança pensada para estimular a participação contínua do cidadão e seguir recompensando o consumidor que pede o CPF na nota”.

Isso fez com que, ao longo do ano, o Nota Paraná entregasse os valores sorteados para mais de 260 mil pessoas. E a previsão é de que, em 2025, esse número seja ainda maior, ultrapassando a marca dos 341 mil ganhadores.