Natal dos Pioneiros: Papai Noel está na casinha e a cidade está “iluminada”

A um pouco mais de um mês para uma das datas mais esperadas do ano, a cidade está envolvida no “clima natalino”, com as ruas decoradas e o comércio com as cores vermelho e verde. O Papai Noel – que chegou oficialmente no dia do aniversário de Cascavel – já está atendendo à população na sua casinha, montada em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, uma das principais atrações da data e que reúne todos os anos uma grande quantidade de crianças.

A casinha está localizada na Vila do Noel e funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Nos sábados ela abre das 14h às 23h e aos domingos das 15h às 22h. No dia 24 de dezembro, véspera da Natal, o atendimento será das 10h às 14h e a partir de então a casa encerra os seus serviços. Quem vai à casinha, sempre acaba recebendo um docinho do bom velhinho e também pode fazer o encantador pedido de Natal.

Além disso, a decoração natalina está em toda a extensão da Avenida Brasil e no Lago Municipal, que neste ano recebeu uma decoração diferente dentro da água. Foram colocadas 73 lanternas flutuantes com iluminação representando os 73 anos de aniversário da cidade. No local também tem uma das três capivaras de bambu que são a novidade deste ano, que além do Lago foram colocadas na Praça do Migrante e no Calçadão da Avenida Brasil.

Atrações culturais

Na programação natalina da cidade, uma série de atrações culturais está prevista para ocorrer aos finais de semana – dias de maior movimento. As apresentações acontecem no Palco Arena, bem no Calçadão da Avenida Brasil, no centro da cidade; no Teatro Municipal Sefrin Filho, no Centro Cultural Gilberto Mayer, na Feira do Teatro e no Palco Catedral, em frente à Matriz.

Artistas de Cascavel e região vão se revezar em shows de música e dança e peças de teatro para celebrar a arte em comunidade. No calendário, estão previstas apresentações de corais, grupos de dança, Cantata de Natal, música popular brasileira e internacional, concerto de música clássica, kpop e os pratas da casa e mestres do sertanejo: Flávio Aquino e a dupla Everton e Alex.

Visitantes

A decoração da “Capital do Oeste” também atrai visitantes de fora e, de acordo com o Município, cerca de 60 mil visitantes de cidades vizinhas vêm a Cascavel para contemplar a decoração e movimentar o comércio local. Segundo estimativas feitas por entidades como a Acic, Amic e Faciap, a expectativa é de que haja um aumento entre 35% e 40% nas vendas e na prestação de serviços.

No ano passado, uma pesquisa da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) sobre o desempenho das vendas de Natal apontou que Cascavel foi a cidade que apresentou o maior percentual de crescimento em relação ao ano anterior. A pesquisa, feita pela Datacenso Pesquisa e Inteligência de Mercado, mostrou que Cascavel teve um crescimento de 1,63%. Em segundo lugar ficou Guarapuava, com 1,26%.