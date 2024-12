Natal da Itaipu 2024 terá shows e oficinas gratuitas

FOZ DO IGUAÇU – O Papai Noel estará muito bem acompanhado na Vila Encantada do Natal 2024 da Itaipu Binacional. De 7 de dezembro a 5 de janeiro, o bom velhinho terá uma série de atividades gratuitas para encantar e divertir adultos e crianças no Gramadão da Vila A.

A abertura do Natal da Itaipu será neste sábado (7), às 20h, com o espetáculo “Uma Noite Antes do Natal”, da Companhia Despertar. É o terceiro ano consecutivo em que a companhia participa das festividades, sempre com shows muito elogiados pelo público. Em 2024, um grupo de mais de 40 artistas vai contar a história de Luli, uma garota determinada a resgatar o espírito natalino para sua família.

No domingo (8), o Padre Reginaldo Manzotti relembra o verdadeiro significado do Natal em uma missa seguida de show, com início às 18h.

A partir daí, todo final de semana (de sexta a domingo), vai ter música para todos os estilos, com destaque para artistas locais. O início será sempre às 19h. No dia 13, DJ; no dia 14, Banda Fumê; no domingo (15) showzaço com Coral de Itaipu e APAE. Já no dia 20 tem Orquestra Doxologia; no dia 21, Inspira Samba e, no domingo (22), banda Lei de Gauss. Em janeiro, no dia 4, sobe ao palco do Gramadão Maxcilene Carvalho, e no domingo (5), Marina Araldi.

Luz e emoção

As noites do Natal do Gramadão começarão com a alegria de uma fanfarra convidando os visitantes para a Vila Encantada. Às 19h30, a árvore de 22 metros de altura será acesa pelo “Engenheiro da Itaipu”, personagem responsável por cuidar de todos os detalhes do funcionamento da Vila.

Haverá ainda efeitos artísticos com luzes de LED, projeção de vídeos e vários espaços “instagramáveis” para registrar o momento em família. Também terá acrobatas, palhaços e “duenders”, os fotógrafos que estarão registrando o evento e os visitantes.

Outro destaque da decoração é a Casa do Papai Noel. Durante a semana, ele conversa e tira fotos com as crianças das 20h às 22h; nos fins de semana, das 18h às 22h. E ele estará de acordo com a última moda no Polo Norte: camiseta e bermuda. Afinal, em Foz do Iguaçu, a roupa tradicional não dá!