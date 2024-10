NASCAR BRASIL: Victor Andrade vai em busca de título em Tarumã

A Nascar Brasil viverá um final de semana de decisão de mais um de seus campeonatos que integram a temporada. A etapa que será disputada no Autódromo de Tarumã marca a final do Campeonato Brasil, composto por seis etapas. Líder na classificação Overall e segundo colocado no Campeonato Brasil, Victor Andrade chega confiante para a disputa de um título, mas de olho na manutenção da liderança geral.

A programação na pista gaúcha será aberta na sexta-feira, com treino extra, às 16h15. No sábado acontecem dois treinos livres, às 9h20 e 12h40, com o classificatório às 16h15, com apenas duas voltas para cada carro. As corridas estão previstas para domingo, 9h10 e 14h20, com transmissão ao vivo no youtube/NascarBrasil, youtube/HIghSpeedBrazil e, domingo, no BandSports.

Classificação Overall Challenge Nascar Brasil

1º – Victor Andrade, 221 pontos

2º – Jorge Martelli, 211 pontos

3º – Gui Backes, 189 pontos

4º – Felipe Tozzo, 175 pontos

5º – Luis Trombini, 144 pontos

6º – Gabryel Romano, 141 pontos

7º – Leo Yoshi, 127 pontos

8º – Nick Monteiro, 126 pontos

9º – Marcel Jorand, 94 pontos

10º – Giovani Girotto, 89 pontos

11º – Julio Campos, 72 pontos

12º – Edson Reis, 54 pontos

13º – Alexandre Kauê, 51 pontos

14º – Brendon Zonta, 51 pontos

15º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

16º – Beto Monteiro, 37 pontos

17º – Zezinho Muggiati, 29 pontos

18º – MC Gui, 28 pontos

19º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

20º – Antonio de Carvalho, 25 pontos

21º – Leandro Totti, 24 pontos

22º – Thiago Lopes, 22 pontos

23º – Luis Debes, 16 pontos

24º – Rafael SEibel, 15 pontos

25º – Felipe Malinowski, 10 pontos

