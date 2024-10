Multas dos “olheiros do trânsito” reduzem em comparação a 2023

De acordo com o diretor de Trânsito, Jorge Luiz Pinheiro, nos dois locais está sendo feito um estudo técnico por parte do setor de engenharia que analisa periodicamente locais de maior fluxo de veículos. “Reduzindo as infrações naquele local e atendendo até mesmo a solicitação dos próprios moradores da região que nos relatam que ali pode ocorrer excessos, faremos a mudança para estes dois locais e retirar de outros que já cumpriram o seu papel de fiscalização”, explicou o diretor.

Também iniciou nesta quarta-feira (9) um estudo para a aferição de possível troca de radares na Região Sul da cidade. Agentes de trânsito fizeram levantamento de velocidade em dois pontos, na Avenida Comil e na Avenida Itália, para analisar a velocidade de veículos que transitam pelo o local e um possível remanejamento de radares. A ação faz parte de um estudo que é mantido periodicamente pela Transitar que faz as alterações de acordo com as demandas necessárias.

Manter um trânsito “tranquilo e observado” nas vias mais movimentadas da cidade é o objetivo dos 47 radares eletrônicos que captam 24 horas por dia os descuidos os motoristas que não respeitam as regras de trânsito. Nesta quarta-feira (9) a Transitar divulgou o balanço de multas de janeiro a setembro deste ano que demonstram uma significativa queda nas principais autuações, entre elas, a conversão à esquerda que sempre se manteve no ranking.

A Nascar Brasil viverá um final de semana de decisão de mais um de seus campeonatos que integram a temporada. A etapa que será disputada no Autódromo de Tarumã marca a final do Campeonato Brasil, composto por seis etapas. Líder na classificação Overall e segundo colocado no Campeonato Brasil, Victor Andrade chega confiante para a […]

A mãe da médica residente Arianne Estevam Risso, morta no acidente da VoePass no último dia 9 de agosto, Maria de Fátima Albuquerque, afirmou na terça-feira (8), que aeronaves “aptas” mataram os filhos de diversas famílias. O avião da VoePass caiu em Vinhedo (SP) em 9 de agosto e, na queda, morreram 58 passageiros e […]

De janeiro a setembro deste ano foram registradas 32.010 multas de conversão à esquerda, o que representa cerca de 40% a menos do que o mesmo período do ano passado que estava com 44.704 infrações. Também reduziram as multas de excesso de velocidade em até 20% que neste ano somam 44.094 infrações, um total de 8% a menos do que o mesmo período do ano passado que totalizou 47.564.

Outra queda importante foi referente ao avanço do sinal vermelho, que neste ano soma 12.962 infrações e no mesmo período do ano passado estava com 14.017, ou seja, cerca de 9% a menos. Por outro lado, aumentou cerca de 9% a quantidade de multas por parar em cima da faixa de pedestres na mudança de sinal. No ano passado de janeiro a setembro foram 695 multas e neste ano 752.

“Tivemos uma boa redução da conversão à esquerda que sempre foi questionada por alguns motoristas que relatavam que a sinalização não estava boa, mas a queda significa que o motorista também está mais atento e mudando o seu comportamento, prestando mais atenção nessa sinalização, evitando cometer infrações”, analisou o diretor.

Pinheiro esclareceu ainda que os radares têm capacidade de registrar até sete tipos de infrações de trânsito. Elas detectam: parar sobre a faixa de pedestre; transitar com velocidade superior a 20%; conversão à esquerda proibida; transitar entre 20% a 50% acima do permitido; avançar o sinal vermelho; transitar velocidade superior a 50% e transitar na faixa exclusiva para os ônibus do transporte público.