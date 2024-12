Mulher morre após ser atropelada por caminhão em Cascavel

Cascavel - Uma mulher morreu na tarde desta quinta-feira (26) no Bairro Canadá, após ser atropelada por um caminhão. O fato aconteceu na Rua Erval, próximo à rodovia PR-486, em Cascavel. Veja abaixo o vídeo no local do incidente:

De acordo com informações preliminares, a vítima atravessava a rua quando foi atingida por um caminhão. O motorista do veículo, ao sair do acostamento, não visualizou a pedestre, que estava em um ponto cego. Com o impacto da colisão, a mulher sofreu ferimentos gravíssimos e não resistiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas ao chegarem ao local, constataram o óbito. A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia e a Polícia Científica foi acionada para remover o corpo. A vítima foi identificada como Neiva Dal Santos, de 67 anos.