Motociclista morre em grave acidente na BR-467, em Cascavel

Uma jovem motociclista de 25 anos, identificada como Juliana Amaral de Lima, morreu na manhã desta quarta-feira (19), em um acidente de trânsito na BR-467, próximo ao bairro Canadá, em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma mobilete, quando foi atingida por um veículo Megane que seguia sentido Toledo. O acidente ocorreu em um ponto de retorno da rodovia, onde a motociclista tentava atravessar em direção ao Loteamento Lupatini.

A condutora do Megane, que planejava utilizar o contorno oeste, relatou à PRF que não visualizou a mobilete devido a um trecho escuro da pista. O impacto da colisão foi violento, deixando o Megane parado na canaleta central da rodovia e arremessando a mobilete para o lado da pista.

Juliana não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito da jovem.

No Megane, estavam três pessoas: a condutora, um passageiro e uma passageira. O passageiro do veículo Megane apresentava ferimentos na testa, mas os demais ocupantes saíram ilesos do acidente.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a identificação formal e posterior liberação para os familiares realizarem o sepultamento.

