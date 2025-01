Motociclista morre e outras duas pessoas ficam em estado grave após colisão no Jardim Riviera

Uma violenta colisão de trânsito deixou um homem morto e outras duas pessoas em estado grave na tarde deste domingo (05), no Jardim Riviera, em Cascavel. O acidente envolveu duas motocicletas.

De acordo com testemunhas, a motocicleta Yamaha seguia pela Avenida das Torres e a outra motocicleta seguia pela Rua Fernando de Noronha quando ouve a colisão. Com o forte impacto, a motocicleta MT-03 Yamaha foi arremessada com força contra um poste, prendendo o condutor entre a moto e a estrutura de concreto. Apesar dos esforços dos socorristas do Siate, que rapidamente chegaram ao local, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro motociclista envolvido na colisão, sofreu ferimentos graves, incluindo várias lacerações e quase uma amputação do pé. Ele recebeu os primeiros atendimentos dos socorristas e do médico do Siate, sendo posteriormente encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar. A passageira da outra moto também ficou ferida e recebeu atendimento, em seguida também foi encaminhada para casa hospilatar.