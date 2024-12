Motociclista de Cascavel morre em acidente na BR-163, entre Mercedes e Guaíra

Paraná - Um gravíssimo acidente foi registrado por volta das 14h00 desta segunda-feira (23), na BR-163, entre Mercedes e Guaíra. Um homem de 41 anos perdeu a vida no local.

Conforme apurado no local pela equipe do Ponto da Notícia, o homem conduzia uma motocicleta Honda/CBR 650, com placas de Cascavel (PR). Ele transitava em direção à Mercedes, quando perdeu o controle da direção ao passar sobre uma irregularidade da rodovia, na curva do antigo radar da ‘Serrinha’, próximo à Ponte do Rio Guaçu.

Desgovernada, a moto atingiu o guard-rail. A violência do impacto amputou a perna do motociclista e causou ferimentos incompatíveis com a vida.

Equipes da Secretaria de Saúde de Mercedes, SAMU de Marechal Rondon, SAMU de Guaíra e até o helicóptero do CONSAMU foram ao local, mas apenas o óbito do motociclista pode ser confirmado.