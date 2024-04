Motociclista bêbado atropela policial rodoviário federal na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem no fim da noite desta segunda-feira (29), em Foz do Iguaçu (PR). Ele estava bêbado no momento em que atropelou um policial rodoviário federal que realizava um atendimento de trânsito no quilômetro 720 da BR-277.

No final da noite de ontem, por volta de meia noite, uma equipe da PRF foi acionada para atender um acidente no trecho urbano da BR-277, em Foz do Iguaçu. Durante a sinalização do acidente, um policial rodoviário federal foi atropelado por um motociclista em uma Yamaha YBR.

Os outros policiais conseguiram abordar o motociclista e realizaram o teste do bafômetro no homem que apresentou resultado de 0,93 mg/l. Este valor é quase três vezes maior do que o índice que caracteriza o crime de dirigir embriagado, que é de 0,34 mg/l (mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

O motociclista foi detido em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal. Ele pode pegar uma pena de até três anos de detenção. Além disso, ele foi autuado por infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e terá sua habilitação suspensa por 12 meses.

Como o motociclista precisava de atendimento médico, ele foi conduzido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde está sendo escoltado por uma equipe da PRF e de onde será conduzido até a Polícia Civil após receber alta médica.

O policial rodoviário federal atropelado recebeu alta ainda pela madrugada e está em recuperação.

Fonte: PRF