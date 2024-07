Morre ex-vereador e ex-deputado estadual Toninho Baratter

ELEIÇÕES 2024

Pesquisa mostra Marcelo Picoli na frente na disputa em Santa Tereza do Oeste

Santa Tereza do Oeste – Uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo O Paraná/SDS para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Santa Tereza do Oeste, realizada com 400 entrevistados e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06945/2024, mostra o vereador Marcelo Picoli (PSB) na liderança pela disputa. A pesquisa tem uma […]