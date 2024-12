Mesmo após aprovação de pacote fiscal, dólar abre em alta, a R$ 6,13

Mesmo após a aprovação do pacote fiscal do governo, o dólar abriu em alta de 0,9%, a R$ 6,12, nesta segunda-feira (23/12). O dólar futuro para janeiro iniciou a sessão em alta de 0,61%, a R$ 6,13.

Nesta segunda, o Banco Central (BC) divulgou o relatório Focus. Para 2025, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de 4,60% e foi para 4,84%, enquanto para 2027 saiu de 3,66% e foi para 3,80% (para 2026, ficou inalterado em 4%).

A mediana das estimativas para o dólar no fim de 2024 teve um ajuste de R$ 5,99 para R$ 6,00. Para 2025, a mediana das estimativas para a moeda americana também subiu, de R$ 5,85 para R$ 5,90 entre uma semana e outra. Para 2026, foi de R$ 5,80 para R$ 5,84. Para 2027, foi de R$ 5,70 para R$ 5,80.

Em nota à imprensa, o BC também divulgou estatísticas do setor externo. A balança comercial de bens registrou superávit de US$ 6,3 bilhões em novembro de 2024, ante superávit de US$ 8 bilhões em novembro de 2023. As exportações de bens totalizaram US$ 28,2 bilhões, aumento de 0,4%, e as importações de bens totalizaram US$ 21,9 bilhões, aumento de 8,9%.

Os investimentos diretos no país (IDP) somaram ingressos líquidos de US$ 7 bilhões em novembro de 2024, ante US$ 6,7 bilhões em novembro de 2023. No mês, houve ingressos líquidos de US$ 6,9 bilhões em participação no capital e de US$ 64 milhões em operações intercompanhia.

As reservas internacionais somaram US$ 363 bilhões em novembro de 2024, redução de US$ 3,1 bilhões em relação ao mês anterior. Contribuíram para reduzir o estoque de reservas a concessão de linhas com recompra, US$ 4 bilhões, e as variações por paridades, US$ 1,5 bilhão.