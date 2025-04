Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 8 milhões

ABRE E FECHA

Confira como ficam os serviços públicos no recesso de Dia do Trabalhador

Cascavel - Em razão dos feriado nacional de Dia do Trabalhador, e o ponto facultativo no dia 2, a Prefeitura de Cascavel e as repartições públicas estarão fechadas nesta quinta (1°) e sexta-feira (2). No entanto, os trabalhos essenciais serão mantidos no Município, conforme o Decreto nº 19.241/2025. Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (5). Confira o abre e […]