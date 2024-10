Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira prêmio acumulado em R$ 25 milhões

SUDOESTE

Defesa Civil envia ajuda humanitária para Dois Vizinhos após estragos do granizo

Dois caminhões carregados com itens de ajuda humanitária partiram na manhã desta sexta-feira (11) com destino ao município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná. Uma forte chuva de granizo atingiu a região na madrugada de quarta-feira (9) e causou estragos em 908 residências, a maioria na área urbana. O Governo do Estado, por meio […]