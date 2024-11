‘Marcha soldado, cabeça de papel...

…Se não marchar direito, vai preso no quartel’. Quaisquer semelhanças da velha cantiga infantil com os fatos que extrapolaram os muros de um dos quartéis do Exército em Cascavel não são meras coincidências, afinal tem que ter uma ‘cabeça de papel’ para pensar que um crime desta magnitude passará despercebido diante de tamanha estrutura – pelo menos é que se espera.

Teve soldado e portadores de outras patentes que não ‘marcharam direito’ e deixaram que nove pistolas sumissem do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sendo que o sumiço só foi percebido no último domingo (17).

Com tendas armadas e bloqueios em diversos pontos de rodovias das regiões Oeste e Sudoeste, foi impossível evitar que a notícia seguisse o mesmo rumo das pistolas e saísse portão afora do quartel, ganhando repercussão na imprensa nacional, afinal não era pra menos e a pergunta que todos se fazem é a mesma: que segurança é essa?

‘Quartel pegou fogo’

O Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada emitiu no último domingo (17) um comunicado sobre o desaparecimento de nove pistolas da marca italiana “Beretta”. As armas são calibre 9 mm e sumiram da Reserva de Armamento do 33º BIMec.

O local onde são armazenadas as armas foi rompido, e após o furto foi colocado um lacre falso. Os militares que estiveram de serviço no 33º BIMec desde quinta-feira (14) até o momento em que se percebeu a falta das pistolas, foram convocados a voltar para se apresentarem ao quartel.

‘Polícia deu sinal’

Uma megaoperação envolvendo diversas forças de segurança foi desencadeada e na noite de terça-feira (19), cinco das nove pistolas foram recuperadas. Quatro armas foram localizadas em uma residência no município de Espigão Alto do Iguaçu, cerca de 130 km de distância de Cascavel. O morador, que não é militar e não tinha passagens pelo setor policial, foi preso. Posteriormente, ao longo da PR-484, na região de Três Barras do Paraná, foi encontrada a quinta pistola e mais munições, numa área de mata.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (21), o comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, General Evandro Luiz Amorim Rocha, anunciou a recuperação das últimas quatro pistolas. Com isso, todas as nove armas desaparecidas foram localizadas. A descoberta das últimas armas, ocorrida após uma denúncia anônima e um reajuste estratégico da Operação Ágata, aconteceu em uma área rural de Santo Antônio do Sudoeste.

‘Acode a bandeira nacional’

Militares envolvidos no crime estão sendo investigados e, após a comprovação de suas participações, serão submetidos a procedimentos criminais e militares, além de serem destituídos da corporação. O comandante ressaltou que a 15ª Brigada não tolerará qualquer tipo de desvio de conduta e que os responsáveis serão responsabilizados na forma da lei.