Mais de mil vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cascavel

Estradas

Movimento une comunidades por interferências em rodovias

A mobilização da comunidade de municípios do entorno de Marechal Cândido Rondon cria condições favoráveis para melhorias há muito reivindicadas em rodovias importantes do Oeste do Paraná. O presidente da Acimacar e diretor de Desenvolvimento Territorial da Caciopar, Paulo Grenzel, falou do movimento em recente reunião da Caciopar no Centro Cultural de Pato Bragado. Inicialmente, […]