Mães de crianças menores de 12 anos poderão cumprir prisão domiciliar

SAÚDE

Após crise do hMPV, China contata OMS sobre doenças respiratórias

A China intensificou a comunicação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) após sofrer um súbito aumento de infecções pelo metapneumovírus humano (hMPV). A informação foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático nesta sexta-feira (10). A medida reflete a preocupação com a alta de doenças respiratórias em algumas regiões, sobretudo no norte do […]