Mãe e filha mortas: Polícia trata caso como acidente, mas vai aguardar laudo pericial

Corbélia - A Polícia Civil de Corbélia, por meio do delegado Dr. Valmor Treib, emitiu uma nota sobre o incidente que vitimou mãe e filha no final da tarde de ontem (26), em Corbélia. As mulheres, Elisandra Pereira da Silva, de 50 anos, e sua mãe, Ercília Soares, de 70, estavam dentro de casa, quando uma fossa cedeu. As vítimas caíram e foram soterradas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalharam por horas no local, mas infelizmente quando conseguiram o resgate, as mulheres já estavam sem vida.

A Polícia Civil trata o caso como um acidente, mas informou que vai aguardar a conclusão do laudo pericial para ter mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Veja abaixo a nota na íntegra:

Com relação ao acidente que vitimou duas pessoas na cidade de Corbélia, ocorrido no final da tarde de quinta-feira dia 26/12/24, que foram soterradas após uma fossa ceder na residência das vítimas, a Polícia Civil acompanhou os trabalhos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica, e aguarda a conclusão do laudo pericial para fornecer maiores detalhes acerca dos fatos.