Luto: Moradores manifestam o sentimento de insegurança que anda ‘rondando’ a cidade

Cascavel - O sentimento de insegurança e de indignação que anda “assombrando a cidade” vem tomando uma proporção maior a cada dia que passa. Nas mais diferentes formas de expressão, grupos organizam abaixo-assinado, outras manifestações e neste fim de semana moradores de um prédio no centro da cidade hastearam uma faixa bastante alta de luto para indicar a sensação de medo e reivindicando segurança para todos os cascavelenses.

Toda esta situação acabou sendo inflamada há exatamente uma semana com a morte de Luis Lourenço – brutalmente assassinado enquanto fazia uma caminhada nas proximidades do Parque Vitória, Bairro Cancelli, nas primeiras horas da manhã. Ele foi morto por um morador de rua que desferiu vários golpes contra ele com um pedaço de concreto envolto em um cano de PVC. O assassino foi morto logo em seguida após ameaçar um policial civil e, inclusive machucá-lo com parte de uma tesoura de jardim.

Neste domingo (30), um grupo de moradores e amigos de Luis se reuniu próximo à Feira do Teatro segurando faixas e cartazes pedindo por mais segurança. Eles estavam vestidos de preto, alguns com a foto de Luis estampada na camiseta e expressando o sentimento de indignação pelo ocorrido. A manifestação foi pacífica e teve a participação de um grupo que, inclusive, leu uma carta durante o protesto descrevendo o sentimento deles, que foi encaminhada às autoridades de segurança. Ao fim, balões brancos foram soltos para representar o pedido de paz.

Outro grupo continua divulgando por meio de grupos de redes sociais um abaixo-assinado que vai montar uma petição pública exigindo mais segurança. A iniciativa começou com moradores dos bairros Cancelli, Country e Canadá, mas já está envolvendo moradores de toda a cidade, que partilham do mesmo sentimento. Ela pode ser assinada por meio do endereço eletrônico – https://peticaopublica.com.br/?Pi=cascavelmaissegura.

Edifício no Centro da cidade colocou uma faixa de luto devido à sensação de insegurança – Foto: Vandré Dubiela/O Paraná

Novos episódios

Neste fim de semana, outros episódios envolvendo moradores de rua acabaram virando notícia. No sábado (29) pela manhã, um morador de rua depois de não ter o pedido de ajuda atendido pegou um pedaço de madeira e bateu em um veículo estacionado. Em seguida, o empresário dono do estabelecimento saiu e o agrediu, mas logo a Polícia Militar que já havia sido acionada o deteve e o encaminhou para a Delegacia Cidadã.

No mesmo dia, outra situação acabou sendo atendida pelos agentes da Transitar. Outro morador de rua estava ameaçando pedestres com pedaços de paver arrancados de uma calçada e acabou sendo imobilizado pelos agentes até a chegada da Polícia Militar.

Operação

Na manhã desta segunda-feira (31) o secretário municipal de Segurança Pública de Cascavel, Coronel Lee, que inclusive noticiou um dado alarmante na semana passada – que tem morador de rua que chega a ganhar R$ 8 mil reais pedindo esmola – realizou uma coletiva de imprensa para apresentar dados da Operação Blindagem desencadeada de fevereiro até agora e que já retirou uma grande quantidade de armas das ruas, de todos os tipos.

A força-tarefa envolve a Guarda Municipal e Guarda Civil Patrimonial que está nas ruas todos os dias pela segurança dos moradores. Os dados mostram que do dia 5 de fevereiro até domingo dia 30 de março foram realizadas: 4.342 abordagens, 112 prisões, 25 veículos foram recuperados e o que chama mais atenção é a grande quantidade de objetos perfurocortantes que somaram 1.131 e ainda 1.141 cachimbos, utilizados para fumar drogas.