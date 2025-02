LBV beneficia crianças e adolescentes com entrega de kits pedagógicos em Cascavel

CASCAVEL No Show Rural, Itaipu reafirma compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável

Cascavel - O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, participou do painel “ESG na Prática: Vantagens Competitivas e Sustentáveis para o Agro”, nesta segunda-feira (10), durante o Show Rural Coopavel. No evento, ele reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a inovação. A importância do ESG no agronegócio O painel […]