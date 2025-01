LBV: 75 anos de Solidariedade e transformação social “por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz”

BRASIL – Em 1 º de janeiro (Dia da Paz e da Confraternização Universal), a Legião da Boa Vontade (LBV) celebra 75 anos de atuação no Brasil, consolidando-se como uma das instituições mais relevantes no campo da Assistência Social e da promoção da educação e de ações humanitárias no país.

Com o objetivo de promover a Caridade Completa, que cuida do corpo e da Alma, a Instituição sempre esteve presente onde o povo precisa e todos os dias têm transformado para melhor a vida de milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias mais vulneráveis.

Assistência Social

Ao longo de sua trajetória, a LBV tem se destacado por promover ações que vão muito além da assistência social e do atendimento imediato, atuando em prol do desenvolvimento humano e sustentável das populações mais vulneráveis.

Por meio de suas unidades socioassistenciais espalhadas pelo Brasil, a Instituição atende todas as faixas etárias por meio de serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários; de programas de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Socioaprendizagem, Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e Ações Humanitárias. Essa abordagem abrangente tem permitido à LBV impactar positivamente a vida de milhões de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Educação

A educação é, sem dúvida, para a LBV um dos pilares centrais com iniciativas que promovem o aprendizado de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Em suas escolas de Educação Básica e de Ensino Técnico Profissionalizante, a Instituição não apenas garante o acesso ao ensino de qualidade, mas também proporciona alimentação completa, uniformes e material escolar e pedagógico, entre outros elementos indispensáveis para o pleno desenvolvimento dos alunos.

Ações Humanitárias

Outro destaque do trabalho da LBV está no combate à fome e à desnutrição. Por meio de doações e parcerias diversas, a Instituição entrega cestas de alimentos, refeições, cobertores e itens de primeira necessidade, auxiliando milhares de famílias em todas as regiões do país. Esse esforço tem sido crucial especialmente em tempos de emergências sociais e em situações de catástrofes, reafirmando a importância da LBV como um pilar de amparo e auxílio para as comunidades mais vulneráveis.

Comunicação Social e Educativa

A comunicação sempre esteve no cerne de atuação da LBV, que iniciou sua trajetória no programa “Hora da Boa Vontade” criado na década de 1940 pelo fundador da Legião da Boa Vontade, o radialista e poeta Alziro Zarur (1914-1979). Por meio do rádio, ele transmitia mensagens de esperança, espiritualidade e da ação social em prol dos mais vulneráveis, consolidando-se como uma voz ativa em defesa da ética, da solidariedade e da Paz.