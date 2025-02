Lata velha: À espera da licitação?

Cascavel - As redes sociais são mesmo um “canhão”. Embora seja preciso concordar com o escritor italiano, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional, Umberto Eco de que “as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis”. Se bem utilizadas, as redes sociais são de grande utilidade na correção de problemas. Consequentemente, para melhoria da qualidade de vida das pessoas em qualquer lugar do mundo como, por exemplo, Cascavel. Recentemente, pelas redes sociais, em um perfil de reclamações bem conhecido, o internauta escreveu (vamos usar as transcrições literais dos posts):

“Minha reclamação e eu acho de muitos usuários do transporte coletivo de Cascavel a má qualidade de uns ônibus rodando em Cascavel, principalmente os de bairros. Nas linhas central da cidade são bons e esse da foto da linha Moradas Cascavel só é bonito por fora. Andando, parece que o ônibus vai desmontar de péssimo da empresa Pioneira. A passagem não é barata e o usuário merece melhores ônibus. Cadê a fiscalização desses ônibus só bonitos por fora? Eu até fico com pena dos motoristas trabalhar nuns ônibus nessas condições com barulho excessivo. Tem que trabalhar com protetor auricular. Acho que esse ônibus da foto nem devia estar circulando pelo mau estado interno. Não adianta maquiar por fora. Cadê a Transitar e a Prefeitura de Cascavel em cobrar por melhor qualidade no transporte público? Não tem que colocar ônibus de boa qualidade só na região central e nas principais avenidas de Cascavel. Os bairros também merecem ônibus de qualidade e não sucatas maquiadas rodando (sic)”.

Licitações desertas, barradas e fracassadas

Atualmente, as duas empresas que exploram a concessão do transporte público em Cascavel operam por meio de “contratos emergenciais”. Todas as tentativas de licitação feitas desde 2021, na gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos, acabaram fracassadas.

Promessa do ex-prefeito Paranhos, o certame já sofreu diversas suspensões. Lançada pela primeira vez no final de 2022. A licitação foi barrada pelo Tribunal de Contas do Paraná em fevereiro de 2023, que exigiu alterações no estudo de viabilidade econômica.

Passos lentos

Após ajustes, a licitação foi remarcada para dezembro de 2023, mas acabou deserta. Helio Camilo Marra Júnior, sócio da Pioneira Transportes, afirmou que o contrato era inviável economicamente. Simoni Soares, então presidente da Transitar, apontou que o risco de demanda, com remuneração baseada no número de passageiros transportados, afastou as empresas.

Em 2024, um novo edital foi lançado para 9 de dezembro, com valor máximo de R$ 251,8 milhões e contrato de 15 anos, divididos em dois lotes. No entanto, o TCE-PR barrou a concorrência. Atendendo à representação da Viação Capital do Oeste. Ela apontou falhas no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos (Sinttacovel) obteve outra liminar contra a licitação, alegando irregularidades em uma cláusula do edital. O contrato atual, operado por Pioneira e Viação Capital do Oeste, segue vigente até junho de 2025. Enquanto isso, a licitação continua sem desfecho.

E outra internauta desabafou: “Realmente esses ônibus de bairro já passo do tempo. O pior tudo é q no centro tem os bonitinho mas muitas vezes dependendo o lugar q vc tá n consegue pega pois tá muito cheio. É as vezes nem tá tão cheio mas o motorista n para por tá atrasado. Aí a desculpa é q tá cheio. É dureza vc trabalha o dia inteiro chega na hora de ir embora tá cansada e tem q fica quase uma hora no ponto pra consegui pega o ônibus (sic)”.