Lances para leilão de veículos do Estado começam nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (25), os interessados em participar do leilão de veículos do Estado, organizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, já podem realizar lances nos lotes disponíveis. Entretanto, para fazer as propostas é necessário se cadastrar neste site.

Nesta edição do certame, são 56 veículos recuperáveis que estão em pátios de Curitiba, Santa Tereza do Oeste, Guarapuava, União da Vitória e Palotina.

Entre os modelos disponíveis, os que mais chamam atenção são as marcas Renault Fluence, Renault Logan, Ford Ecosport e Volkswagem Gol, com lances iniciais a partir de R$ 1.845,30 (Gol). Há também um veículo no estilo motorhome, modelo 2006, com lance inicial de R$ 26 mil.

“Muitos dos veículos são procurados por pessoas que investem na reforma e recuperação e conseguem bons resultados com vendas posteriores. Além disso, é mais um leilão que o Governo do Paraná realiza via sistema próprio, o que não gera taxa adicional com a contratação de leiloeiro. Na prática, isso agiliza o certame e deixa o processo menos custoso aos interessados”, explica o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

Confira abaixo as datas, horários e endereços para visitação dos lotes disponíveis. Pessoas de qualquer lugar do país podem participar do certame e todas as informações sobre os veículos disponíveis estão no portal oficial do leilão. Os lances podem ser feitos até 8 de maio.

Pátios:

Curitiba

Pátio da Emater – Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida

Visita dia 06/05/2024 das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Santa Tereza do Oeste

Pátio do IDR- Paraná: Rodovia PR 163, KM 188, Cruzinhas

Visita dia 02/05/2024 das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Guarapuava

Pátio do IDR- Paraná: Rodovia Br 277, KM 348, S/N Morro Alto

Visita dia 30/04/2024 das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

União da Vitória

Pátio do IDR- Paraná: Rua Professor Amazília nº 747

Visita dia 29/04/2024 das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Palotina

Pátio do IDR-Paraná: Linha São Roque, KM 8, Cx.postal 69

Visita dia 03/05/2024 das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Fonte: AEN