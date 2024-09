Itaipu reforça sustentabilidade com transformador isolado a óleo vegetal

CASCAVEL

Condenado por furtos e roubos é preso no distrito de São João do Oeste

A Polícia Civil recebeu a informação de que um dos homens envolvidos num assalto em um condomínio no Bairro Santa Cruz estaria “escondido” no distrito de São João do Oeste, em Cascavel. Os policiais foram até o distrito e realizaram buscas, as quais resultaram na prisão de um homem com várias condenações por crimes de […]