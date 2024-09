Itaipu recebe presidente e futuro secretário-geral da Interpol

O presidente da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), major general Ahmed Naser Al-Raisi, e o delegado da Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza fizeram uma visita a Itaipu nesta segunda-feira (2). Eles foram recebidos pelo delegado Marcos Antonio Farias, chefe da Assessoria de Informações da Itaipu.

Novo secretário-geral da Interpol

Urquiza foi indicado para ser o próximo secretário-geral da Interpol, com mandato até 2029. É a primeira vez que um policial brasileiro ocupará o cargo. Atualmente, Urquiza desempenha a função de vice-presidente para as Américas do Comitê Executivo da Interpol.

As autoridades estão em Foz do Iguaçu para a 14ª Cumbre Ordinária da Comunidade de Polícias das Américas – Ameripol, conferência que reúne todas as polícias das Américas e convidados de outras regiões do mundo.

“Este evento, de suma importância, conta com o patrocínio da Itaipu. Então, fizemos questão de trazer o presidente da Interpol para conhecer a Usina”, disse Urquiza, que já havia estado na empresa antes. “O projeto da Itaipu, construído a partir da união de dois países em prol de um objetivo comum, tem tudo a ver com a Interpol, com o conceito da Ameripol, de instituições que buscam alinhar interesses e ações em prol de toda a comunidade global”, avaliou.

Usina Hidrelétrica de Itaipu

O major Al-Raisi se disse impressionado com a magnitude da Usina. “É impressionante presenciar esse grande feito, fruto da parceria entre Brasil e Paraguai, um projeto enorme e único no mundo.”

Fonte: Assessoria Itaipu