Itaipu leva mobilidade elétrica para região Sudoeste do Paraná

PARANÁ – A Itaipu Binacional está levando mobilidade elétrica para a região Sudoeste do Paraná. A entrega de dez veículos elétricos, na manhã desta segunda-feira (9), marcou uma nova fase para sete municípios vinculados ao Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Sudoeste do Estado do Paraná (Cifra). A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores de Pérola d’Oeste (PR) e reuniu prefeitos, vereadores e autoridades municipais.

Cidades beneficiadas

Estes são os primeiros carros elétricos das cidades de Barracão, Bela Vista da Caroba, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, Pérola d’Oeste, Planalto e Realeza. Os municípios vão utilizá-los na administração pública. Além deles, o Cifra recebeu três unidades, totalizando dez carros elétricos da marca BYD Dolphin Mini. O investimento da Itaipu é de R$ 1.127.650, com R$ 59.350 de contrapartida da Cifra. Com o recurso, também serão construídos oito eletropostos.

“Quando a gente discute a transição energética, nós precisamos começar também a trazer questões práticas. As pessoas debatem, assistem na televisão sobre a transição energética, mas parece um tema distante. Agora, está chegando aqui na ponta, nas cidades”, comentou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, que representou a empresa no evento. “No passado, as pessoas utilizavam o forno a lenha para cozinhar e ele foi substituído pelo gás. O mesmo processo vai passar o setor dos transportes.”

Veículos auxiliarão secretarias

Segundo o prefeito de Pérola D’Oeste e presidente do Cifra, Edson Luiz Bagetti, os veículos serão muito úteis para administração pública municipa. Principalmente, nas secretarias de Saúde e de Assistência Social, e para as atividades do consórcio. “Para nós, é uma novidade. Estamos construindo um eletroposto ao lado da prefeitura. O intuito é que fique acessível não só para o município, mas também para as pessoas que passarem por aqui e precisarem abastecer”, informou.