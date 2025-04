Itaipu Binacional celebra Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional realizou, na segunda-feira (28), uma cerimônia em celebração ao Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, destacando a importância de uma cultura de prevenção de acidentes e a promoção do bem-estar dos(as) empregados(as). O evento, organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com apoio do Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, reuniu diretores, gerentes, empregados e convidados, além de contar com transmissão por videoconferência para toda a empresa.

O diretor administrativo Iggor Gomes Rocha, representando o diretor-geral brasileiro Enio Verri, destacou o pioneirismo da Itaipu na área de segurança. “A Itaipu é um oásis no cenário nacional, com números que a colocam como referência no setor elétrico, e nós buscamos avançar e compartilhar nossa experiência com outras empresas”, disse Rocha. Ele também mencionou a adesão da Itaipu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os relacionados à saúde e ao trabalho decente.

Representando o diretor-geral paraguaio, Justo Zacarías Irún, o diretor técnico, Hugo Zárate, reforçou o compromisso da empresa com a segurança. “Na Itaipu, a segurança não é apenas uma obrigação, mas um princípio que orienta todas as nossas ações. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar de si e dos outros, garantindo que todos retornem para casa em segurança”, afirmou Zárate.

O presidente da CIPA para ao biênio 2025/2026, o paraguaio Crhistian Carreras, destacou que o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho é um momento não apenas de homenagem aos trabalhadores que sofreram acidentes, mas também um chamado à ação para renovar o compromisso de avançar em direção a um ambiente onde a segurança seja sempre prioridade. “É um dia de renovar nossa determinação de chegar a um futuro em que os riscos sejam minimizados e a segurança esteja sempre em primeiro lugar,” afirmou o presidente.

Vidas em equilíbrio

A cerimônia trouxe como destaque o tema “Vidas em Equilíbrio”, que será o foco da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), programada para outubro. A vice-presidente da CIPA para o biênio 2025-2026, a brasileira Carla Suellen Martins, contextualizou a escolha do tema, citando dados alarmantes:

“Segundo o Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou 470 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024, o maior número em uma década. No Paraguai, a Organização Internacional do Trabalho também aponta o crescimento dessa preocupação”.

Carla complementou: “A Itaipu já está à frente das exigências legais, com iniciativas como o programa Saudavelmente, que aborda saúde mental de forma integrada. Nosso objetivo é promover reflexões sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, saúde física e mental, e os impactos de escolhas diárias no bem-estar.”