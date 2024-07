Informe da Redação

Gastos de campanha

O TSE divulgou o limite de gastos de campanha para os cargos de prefeito e vereador. O limite foi definido por município e leva em conta o mínimo de R$ 100 mil para prefeito e R$ 10 mil para vereador. Em Cascavel, por exemplo, os candidatos que vão disputar a prefeitura poderão gastar R$ 1,97 milhões no primeiro turno e R$ 791 mil, em um eventual segundo turno. Para o cargo de vereador, os candidatos terão R$ 130 mil.

Fundo Eleitoral

Os recursos serão oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dinheiro público destinado para as campanhas eleitorais. No pleito deste ano, os partidos irão receber R$ 4,9 bilhões do fundo para financiar suas campanhas em todo o país.

Casa Abrigo Regional

Prefeitos e prefeitas de municípios membros da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), definiram que a cidade de Toledo receberá a primeira sede da Casa Abrigo Regional, que será construída pelo Consórcio de Assistência Social dos Oeste do Paraná. Os terrenos que poderão ser utilizados para a construção já foram indicados pela prefeitura de Toledo e aguardam a liberação dos recursos para o início das obras.

Ciasop

Ainda, durante a reunião, ficou definida a tabela de repasse dos valores de cada membro e também o orçamento da entidade. Ao todo, 35 municípios aderiram ao Consórcio e farão parte do Ciasop neste primeiro momento.

Eleições Curitiba

O governador Ratinho Junior (PSD) deverá decidir no início da próxima semana quem será o pré-candidato a vice-prefeito de Curitiba na chapa de Eduardo Pimentel (PSD). O nome preferido do governador é o do ex-deputado federal Paulo Martins (PL) que concorreu ao Senado Federal, em 2022, ficando em segundo lugar na disputa. No entanto, segundo informações, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, não vê com bons olhos a indicação de Martins, e prefere emplacar um nome de sua equipe, como o de Marilza Dias.

Federações

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu rever sua própria decisão anterior sobre a participação de federações partidárias nas eleições. No início do mês, ele havia suspendido a resolução do TSE que impede uma federação partidária de participar das eleições se um dos partidos que a integra não prestar contas anuais à Justiça Eleitoral. Com a nova decisão, a resolução do TSE voltará a ser aplicada.

Sucessão Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), afirmou que está trabalhando para que a escolha do seu sucessor prossiga de forma “mais consensuada”. O congressista negou que tenha dito que haverá uma candidatura única, mas disse que espera que ela seja pelo menos bem consolidada pela maioria dos deputados.

Leilões pedágio

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que vai cumprir a promessa de realizar 35 leilões de rodovias até o final do mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Esperamos fazer 35 leilões [até 2026]. Já fizemos 4, temos mais 8 para o 2º semestre deste ano, que vai nos levar para 12. E, no 2º biênio do governo do senhor [Lula], nós vamos fazer outros 23 projetos de concessão”. No Paraná o governo deverá realizar dois leilões em 2024, dos lotes 3 e 6 da nova concessão das rodovias do Paraná.