Homem morre após receber descarga elétrica em Foz do Iguaçu

Na madrugada desta quinta-feira 23 por volta da 00h05, policiais militares e equipes do SAMU foram acionados para atender uma ocorrência na pista de caminhada na avenida Paraná no bairro Vila A. Segundo relatos, uma pessoa havia recebido uma descarga elétrica e estava inconsciente.

Ao chegarem no local, os socorristas do SAMU avaliaram a vítima e constataram o óbito. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo, um morador de rua e usuário de drogas, teria subido no poste para furtar a fiação elétrica. Durante a tentativa de furto, ele sofreu uma descarga de alta tensão, sendo arremessado a cerca de dez metros de distância.

A Criminalística, o Instituto Médico Legal (IML) e investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe. A vítima não possuía documentos que permitissem sua identificação.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML para os procedimentos necessários. A investigação continua para elucidar os detalhes do ocorrido.

Crédito: Thiago Bocchi