Homem morre após capotar carro na PR-180, em Cascavel

Um grave acidente de trânsito terminou em morte na tarde deste domingo (18) na rodovia PR-180. Um motorista de 49 anos perdeu a vida após capotar seu veículo Honda Civic no km 358, próximo ao distrito de Juvinópolis, em Cascavel.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o automóvel seguia no sentido Boa Vista da Aparecida, quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo capotou por diversas vezes, resultando em ferimentos graves ao motorista.

Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A passageira do veículo foi resgatada por um helicóptero do Consamu e encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos no local. A identificação da vítima fatal não foi informada.

