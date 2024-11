Homem de 49 anos morre ao tentar voar de speed fly; veja o vídeo

Um homem de 49 anos, identificado como José de Alencar Lima Junior, morreu ao tentar decolar de speed fly, uma modalidade de voo com equipamento semelhante a de um paraquedas, na Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Imagens mostram o momento em que o piloto corre para tentar pegar velocidade com o equipamento e acaba caindo. Caso aconteceu ontem (3), veja no vídeo abaixo:

Pessoas que estavam perto do local filmaram o momento em que José de Alencar correu com o equipamento, que não conseguiu subir, e caiu em seguida. Outra pessoa se aproxima da borda da pedra para tentar localizar a vítima. O equipamento não abriu completamente. O corpo de José foi resgatado quatro horas após o incidente.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o equipamento passará por uma perícia. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda”, informou em nota.