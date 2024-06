Frente Parlamentar debate fiscalização das obras do pedágio

A fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será o foco da 3ª reunião da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná, que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Paraná.

O evento está marcado para a segunda-feira, 1º de julho, às 10h, no Auditório Legislativo. O objetivo é discutir as melhores práticas para a fiscalização das novas concessões de pedágios nas rodovias do Paraná, envolvendo o setor produtivo e entidades de Engenharia.

Participarão da reunião representantes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Instituto de Engenharia do Paraná (IEP-PR), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) e Sistema Ocepar.