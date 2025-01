Frente fria, ciclone e tempestades: veja áreas do Brasil sob risco

Previsões do Meteored trazem que cidades do Sul próximas à divisa com o Uruguai devem ficar atentas aos grandes volumes de chuva nesta sexta-feira (24). Durante a tarde, o oeste de Santa Catarina e centro-sul do Paraná têm possibilidade de serem afetados com chuvas de forte intensidade. Porto Alegre também pode enfrentar instabilidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem seguir no Sul até o próximo sábado (25/1).

Até as 10 horas da manhã desta sexta-feira (24/1), estava vigente alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de tempestade para o Centro-Oeste e grande parte do Sudeste e Sul. São esperadas chuvas de 20 a 50 mm e ventos que ficarão entre 40 e 60 km.

Brasil - Uma frente fria deve passar nesta sexta-feira (24/1) pelo leste do Rio Grande do Sul . Além disso, ar quente, úmido e instável e perturbações no vento nas camadas superiores na atmosfera devem causar fortes temporais em Santa Catarina e Paraná . Na região, também há previsão de ciclone extratropical.

Na madrugada do sábado (25/1), um novo ciclone extratropical se forma no Sul, fazendo as chuvas se deslocarem para áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A meteorologia aponta que Porto Alegre pode enfrentar chuvas intensas acompanhadas de raios de rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.

No domingo (26), o tempo será firme em boa parte do Rio Grande do Sul. O motivo é um sistema de alta pressão que vai se deslocar para a região após a passagem da frente fria, o que inibe a formação de nebulosidade.

SC

Em Santa Catarina, os potenciais para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios são maiores em áreas Blumenau e sobre a região central do estado. No Paraná, a tarde de domingo tem a expectativa de chuva para praticamente todo o estado, as pancadas de chuva mais fortes vão ocorrer de formas isoladas na porção central e noroeste.

