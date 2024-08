Foz do Iguaçu inicia os preparativos para o desfile de 7 de setembro

Em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil, a Prefeitura de Foz do Iguaçu dá início à organização do desfile Cívico-Militar de 7 de setembro. A cerimônia acontece entre as avenidas Pedro Basso e José Maria de Brito, onde a expectativa é de que cerca de 15 mil pessoas acompanhem o evento deste ano.

A solenidade ocorre a partir das 9h, com hasteamento das bandeiras e desfile dos civis e militares. Participam do evento as unidades de ensino da rede municipal, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), para celebrar a melhor marca na história de Foz no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de colégios particulares, do Estado e instituições do Paraguai.

A cerimônia também conta com a presença da Guarda Mirim, 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMEc), Capitania Fluvial do Rio Paraná (Marinha), Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (Aeronáutica), Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN/ PEF I e PEF II), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Guarda Municipal e grupos de escoteiros.

Atenção, motoristas

Para a cerimônia, o trecho da Avenida Pedro Basso com a Avenida José Maria de Brito (na altura do Fórum de Justiça) ficará interditado para o trânsito já na sexta-feira (6), a partir das 9h, para a finalização na montagem das estruturas. No sábado dia 7, a partir das 6h, a Avenida José Maria de Brito estará fechada para veículos, na altura da Avenida Paraná até a Avenida Portugal. A reabertura deste trecho acontece após o evento, por volta das 14h.

Fonte: PMFI