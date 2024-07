Força-tarefa reduz fila de coleta gratuita de volumosos

BOA NOTÍCIA

Médicos cooperados da Unimed Cascavel aprovam negociação para compra do Policlínica

Em assembleia ocorrida ontem em Cascavel, os médicos cooperados da Unimed Cascavel votaram e aprovaram por maioria o tema relativo à negociação para compra do Hospital Policlínica, pertencente atualmente à Rede Care. O resultado da votação autoriza a diretoria da cooperativa a prosseguir com as tratativas iniciadas com o grupo paulista. Detalhes da negociação são […]