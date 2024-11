FLIC transforma cascavel em epicentro literário com programação diversificada e gratuita

Ontem (21), Cascavel inaugurou um novo capítulo em sua história cultural com o início do 1º Festival Literário de Cascavel – FLIC. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos, celebra os 73 anos do município e os 60 anos da Biblioteca. Com uma programação vibrante, o FLIC promete inspirar leitores de todas as idades e transformar a cidade em um ponto de encontro para amantes da literatura.

A cerimônia de abertura, no Teatro Municipal Sefrin Filho, contou com a presença de autoridades locais, seguida do espetáculo infantil “Construindo Sonhos”, de Mari Yukari. Em paralelo, a programação já se espalha por outros espaços, como a Unioeste, que abriga a exposição de poesia de cordel no Hall Central da Biblioteca, curada por Antonia Marlene Vilaca.

Logo no início da tarde, oficinas e lançamentos literários começaram a pulsar vida no festival. Destaque para a oficina “Versos, Sons e Ritmos”, de Wagner de Souza, e para os lançamentos de livros que incluem “O Grito no Silêncio”, de Janete Ferraz, e “Memórias do Teatro de Cascavel”, de Jair Pereira.

O FLIC traz atividades simultâneas no Teatro Municipal e na Unioeste, garantindo que todos os visitantes encontrem algo que os encante. Além disso, o hall de entrada do Teatro Municipal estará repleto de livrarias e sebos, oferecendo aos visitantes a oportunidade de adquirir obras de autores locais e de todo o Brasil.

Motor de inclusão

Um dos pilares do FLIC é democratizar o acesso à literatura. A programação inclui atividades para crianças, como contações de histórias, e debates que exploram a relação entre literatura e inclusão social. A oficina “Poesia Terapia”, por exemplo, utiliza a escrita como ferramenta de bem-estar emocional, enquanto a palestra “Vi-Ver”, com o renomado Domingos Pellegrini, prevista para esta sexta-feira, promete trazer reflexões profundas sobre o ato de viver e escrever falando sobre as vivências do escritor que serão apresentados em forma de Haicais.

Um olhar para o futuro

O Festival não é apenas uma celebração; ele representa um marco para o desenvolvimento cultural de Cascavel. O secretário de Cultura, Ricardo Bulgarelli, reforça a relevância do evento. “O FLIC vai além da promoção da leitura. Ele conecta pessoas, fomenta o diálogo e fortalece nossa identidade cultural através do conhecimento.”

Para participar das atividades, os interessados podem se inscrever gratuitamente no site da Unioeste.

Conheça a programação:

SEXTA-FEIRA (22)

8h30: Oficina “Processos Criativos da Escrita Literária” (Sala A103 – Unioeste)