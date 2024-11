Fios de telefonia caídos causam perigo em cruzamento no bairro Guarujá

OPORTUNIDADE Semana começa com alta oferta de emprego em Cascavel

Cascavel iniciou a semana com oferta de empregos em alta. A Agência do Trabalhador disponibilizou 1.188 vagas para diferentes perfis profissionais. Os interessados nas vagas precisam ir até a agência, na Rua Paraná, 3648 – Centro, portando documento com foto. Também há vagas disponíveis no Catuaí Shopping Cascavel. O Outback Steakhouse, uma rede internacional de restaurante, […]