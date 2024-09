Festa Nacional do Porco no Rolete deve atrair 30 mil pessoas

Curitiba – O turismo gastronômico do Paraná fica movimentado em setembro, com programações e atrativos em diferentes regiões do Estado. Até o fim do mês, cinco eventos que integram o calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do setor, exaltam a culinária paranaense, conquistando os turistas pelo paladar, olfato e, claro, pelo estômago.

Um dos destaques acontece na região Oeste, neste domingo (15), quando cerca de 30 mil pessoas são esperadas em Toledo, na região Oeste, por conta da 51ª Festa Nacional do Porco no Rolete. Focada em valorizar as tradições do município e de cidades vizinhas, o evento é considerado uma das maiores festas gastronômicas do País.

Prato típico de Toledo, o suíno passa por diversas etapas de preparo antes de servido. O porco inteiro é temperado com especiarias e ervas frescas, recheado, e então assado lentamente em espeto rotativo por mais de oito horas, garantindo a maciez da carne.

No evento serão assados mais de 200 suínos com aproximadamente 30 kg cada, para atendera os milhares de participantes num único dia, em seus mais de 130 estandes espalhados pela feira. A festa também conta com shows musicais, apresentações folclóricas e diversas atividades culturais.

Campo Mourão

Outro destaque acontece na região Centro-Oeste, no município de Campo Mourão, que no próximo dia 15 sedia a 34ª edição da Festa do Costelão de São José. Além do prato tradicional da cidade, acontecem outras atividades para tornar a festa mais atrativa, como a Pedalada de São José, programações para as crianças, exposição de artesanato, incluindo o retorno do leilão de gado e os shows.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, os eventos conseguem atrair milhares de viajantes e movimentar a economia – fator importante para municípios de pequeno porte. “Programações com gastronomia estão entre as que mais atraem turistas, se configurando como importantes geradores de renda e emprego. Esses eventos também servem para divulgar a culinária paranaense em outros mercados, mostrando a riqueza cultural que temos no Estado”, destacou.

Turismo gastronômico

O Viaje Paraná conta com departamentos de segmentação especializados em diferentes recortes turísticos, tais como náutico, sobre rodas, religioso e, inclusive, gastronômico.

Para o diretor-presidente do órgão, Irapuan Cortes, o segmento é um dos pilares do setor dentro do Estado. “Observamos que existe uma grande proximidade entre o turismo e a gastronomia. Basta olhar os principais destinos turísticos do mundo, que contam justamente com atrativos focados nesse setor. Trazer esse recorte é importante, uma vez que o nosso trabalho é focado na promoção comercial do turismo estadual, e a gastronomia é uma área em que o Paraná tem ótimas referências para serem divulgadas”, disse.

Cortes também comenta que o órgão tem levado o turismo do Estado para grandes festivais do segmento, convidando expositores ao Festival Tutano e patrocinando um prêmio no Festival Bom Gourmet, que selecionou os melhores restaurantes paranaenses.

Para a chefe de Departamento de Turismo Gastronômico do Viaje Paraná, Luana Ponciano, é importante elucidar o que o segmento de fato representa. “A gastronomia em si não é turismo, mas a experiência gastronômica se torna um turismo. Isso não se limita apenas a grandes restaurantes renomados, uma festa culinária de um município, por exemplo, já que traduz muito a cultura daquele local, a classificando também como uma experiência turística gastronômica”, explicou.