Festa Junina marca segundo jantar temático

Olha o Arraiá da AEAC aí gente. No dia 28 de junho, às 19h, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel promove o seu segundo jantar temático. Depois da primeira edição, dedicada à gastronomia italiana, chegou a vez da Festa Junina da AEAC, aproveitando os festejos típicos desta época do ano.

As tendências tecnológicas e as inovações no setor da construção civil na área da engenharia elétrica foram o eixo central de mais uma edição do AEACAST +CREA, mais um produto lançado por meio do termo de fomento firmado entre a AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) e o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia […]

De acordo com a presidente da AEAC, a engenheira civil e arquiteta urbanista Georgia Palacio, os recursos arrecadados com os convites serão destinados para a manutenção da cobertura da sede da AEAC. Outros eventos também vão ocorrer com essa finalidade. “As chuvas torrenciais registradas no ano passado agravaram ainda mais o problema, gerando a necessidade imediata de realizar essas melhorias”, enfatiza a presidente da AEAC.

Convites pelo link https://forms.gle/QAi1efVBdpnvvkiw5

A Festa Junina da AEAC será possível graças a importantes parceiros, como a Assistência Seguros e a Fineza Portas. Marli Silva, da Assistência Seguros, trabalha com seguro de responsabilidade civil profissional a engenheiros e arquitetos. “Não é apenas uma proteção essencial, mas também um investimento na carreira e na confiança dos seus clientes, garantindo ao profissional o exercício profissional de maneira mais tranquila e com menos riscos”.

Já Geberson Marques, da Fineza Portas, está satisfeito com o mercado em franca expansão em Cascavel e região. Há oitos anos no segmento, ele explica que as portas não têm mais somente a função de abrir e fechar o ambiente. “Hoje, ela faz parte da decoração da moradia. As portas contam agora com um melhor isolamento acústico, acabamento de alta qualidade, batentes resistentes à umidade e dobradiças de aço inox e portas personalizadas, concebidas de acordo com a necessidade do cliente”.