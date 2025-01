FC Cascavel conquista a primeira vitória no Paranaense

Na tarde deste domingo, o FC Cascavel derrotou o Coritiba por 1 a 0 no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. O confronto foi marcado pelo equilíbrio, mas um lance de brilho no segundo tempo garantiu a primeira vitória da Serpente Aurinegra na competição.

O gol que definiu o placar saiu logo aos 6 minutos do segundo tempo. Lucas Serafini recebeu pela direita, fez um corte preciso sobre Jamerson e cruzou com a perna esquerda. A bola encontrou Josiel, que mergulhou de cabeça para mandar para o fundo das redes, sem chances para o goleiro do Coritiba.

Após o gol, o Cascavel demonstrou maturidade ao segurar a pressão do adversário, que buscava o empate.