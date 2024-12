Falece o escritor paranaense Dalton Trevisan, aos 99 anos

“Mestre do conto, desvendou como poucos as complexidades humanas e as angústias cotidianas da vida urbana. Dalton retratou com crueza a solidão, os dilemas morais e as contradições da classe média, com um olhar atento para os excluídos e marginalizados”, afirma uma nota publicada pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. “O Vampiro de Curitiba criou uma obra enraizada na capital paranaense, elevando suas ruas e seus bairros a verdadeiros personagens”.

O Governo do Estado lamenta profundamente a morte de Dalton Trevisan, um dos maiores escritores da história do Paraná e um dos maiores contistas brasileiros, aos 99 anos, nesta segunda-feira (09) .

“Sua reclusão pública contrastava com a vivacidade de sua escrita, que permanece como um marco da literatura brasileira contemporânea. Dalton deixa um legado de rigor literário, criatividade e uma visão aguda e implacável sobre o ser humano”, segue a nota.

A nova montagem do Teatro de Comédia do Paraná, retomado pelo Centro Cultural Teatro Guaíra neste ano, estará no Festival de Curitiba em março de 2025 com uma homenagem a Dalton Trevisan. A peça “Daqui ninguém sai” é baseada em obras do curitibano e em cartas que trocou com outros artistas, com direção geral da atriz e produtora Nena Inoue.

Dalton nasceu em Curitiba em 14 de junho de 1925 e no ano que vem completaria 100 anos. Ele foi casado com Yole Bonato, que morreu em 1998, e teve duas filhas. Além de escritor, ele se formou em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Fonte: AEN