EstaR: Transitar apresenta balanço e anuncia “reforço na fiscalização”

O novo modelo do EstaR (Estacionamento Regulamentado de Cascavel) completou um pouco mais de mês de funcionamento e, nesta quarta-feira (7) a presidente da Transitar, Simoni Soares, reuniu a imprensa para fazer um balanço de como está o novo sistema. Desde o dia 1º de julho, foram emitidas 720 multas com apenas um carro de fiscalização, mas a presidente anunciou que já na próxima semana começam a circular os outros quatro veículos que reforçarão a fiscalização em toda a região contemplada pela zona azul.

Segundo Simoni o balanço é positivo e na primeira semana a quantidade de multas acabou sendo bem maior do que nas semanas seguintes o que significa que as pessoas estão se acostumando ao novo sistema. Ela lembrou que desde 1990 é cobrada a “zona azul” e que há 20 anos já existe o limite de duas horas, sendo que a principal mudança deste novo sistema é que agora se o motorista deixar o carro estacionado até duas horas, ele não precisa fazer nenhum pagamento, diferente do que acontecia antes.

“Acreditamos que no começo as pessoas acabaram confundindo um pouco o sistema, mas agora já estão conhecendo e já percebemos que na grande parte das quadras têm vagas sobrando”, disse a presidente. Além disso, o novo modelo que ocorre por meio de videomonitoramento ainda trouxe outros reflexos positivos como, por exemplo, denúncia de guia rebaixada que passou de 45 para 16 e de vagas de curta duração, carga e descarga, especiais e ainda para idosos e deficientes que praticamente zeraram.

Um ponto reforçado pela presidente é que os veículos de videomonitoramento não fazem o reconhecimento e identificação de veículos com débitos, já que o objetivo deles é de fazer a fiscalização das vagas do EstaR e o apoio da segurança pública, sendo que eles circulam mesmo fora do horário do estacionamento que é no horário comercial. “Tivemos vários questionamentos, por isso, é importante esclarecer esse ponto”, frisou. Cascavel tem atualmente 5.720 vagas do EstaR.

Motos

Já no caso de fiscalização das motocicletas, a notificação é feita ainda por agentes de trânsito que ficam nas ruas precisam verificar os dados manualmente, por meio do aparelho celular que tem o mesmo sistema dos carros de monitoramento. A maior parte das multas ocorrem na região central de cidade, entre a Travessa Cristo Rei e a 7 de Setembro e da São Paulo com a Rua Paraná.

Ainda sobre as multas e como o condutor pode consultar a presidente disse que é uma infração de trânsito comum e que os condutores podem consultar na CNH Digital ou pelo site do Detran. Conforme Simoni, outro dado interessante é que neste período houve uma redução de 37% dos sinistros na Avenida Brasil uma das vias com maior incidência na região central.

Equipamentos

O veículo da fiscalização é equipado com uma câmera que se chama OCR e que faz a leitura dos caracteres da placa. A outra câmera, ela faz a foto panorâmica para situar o veículo onde que ele está estacionado, para verificar bem certinho qual que é o local que ele está e, a terceira câmera é a de identificação de características que é usada para a segurança pública.

Outra mudança é que a vaga não é mais pelo número, mas pela a face da quadra que ele está estacionado. Não basta mudar de uma vaga para a outra na mesma quadra tem que ser em outra quadra, regra que visa justamente promover a rotatividade dos veículos. Os trabalhos serão prestados pelo Consórcio Parcheggio Cascavel, por um prazo de 36 meses e valor total de R$ 6,5 milhões, que foi vencedor da licitação.

O consórcio fornece o sistema integrado de dashboard, serviço de dados móveis, armazenamento, estatística e transmissão de dados, bem como a locação dos veículos que farão a ronda. A Transitar estuda novas áreas de implantação do sistema, entre elas, a Avenida Carlos Gomes e Rocha Pombo visto que não terá custo adicional e a licitação não tem um limite.

No máximo duas horas

Neste novo modelo o EstaR libera que os motoristas deixem os veículos estacionados nas vagas por no máximo duas horas na mesma quadra, se passar deste prazo tem que mudar de quadra. Caso o condutor seja notificado por deixar o veículo estacionado após o prazo, a infração de trânsito será considerada grave, com perda de 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 195,23.