Estão abertas as inscrições para a maratona universitária Hackathon Copel 2024

A maratona universitária Hackathon Copel 2024, que reúne estudantes de graduação de todo o Paraná, está com as inscrições abertas até 4 de outubro. O edital com regulamento e o formulário de inscrição podem ser acessados na página do programa. O evento será realizado nos dias 19 e 20 do mesmo mês, na Associação Copel de Curitiba, na Rodovia BR-277, km 6, sentido Curitiba/Ponta Grossa.

Durante dois dias intensos, equipes de cinco estudantes universitários de graduação, todos da mesma instituição de ensino, competem para criar soluções inovadoras a desafios reais enfrentados pela Copel.

Para o gerente da Divisão de Gestão da Inovação e Eficiência Energética da Copel Distribuição, Marcio Biehl Hamerschmidt, o Hackathon Copel é uma oportunidade incrível para jovens talentos da cultura digital mostrarem suas habilidades e criatividade. “A Copel acredita no poder da tecnologia e da colaboração para criar um futuro mais sustentável e eficiente”, afirma.

DESAFIOS

Antes do fim de semana de hackathon, os participantes passam por um treinamento para conhecer a dinâmica das atividades. Durante as 36 horas efetivas da maratona, tutores especializados orientam as equipes para que possam trabalhar nos projetos.

Neste ano, é possível escolher entre três desafios apontados pela Copel: soluções para grandes eventos climáticos, soluções para melhoria do atendimento ao consumidor e soluções para monitoramento e gestão de ativos. A participação é restrita a alunos de cursos de graduação de instituições de ensino superior situadas no Paraná. Equipes com integrantes de cursos multidisciplinares ganham pontos extras.

Na apresentação dos projetos serão avaliados critérios como: impacto, qualidade dos produtos apresentados, viabilidade de implantação, ideia original ou criatividade, aderência ao problema, e aplicabilidade ou possibilidade de implementação na Copel ou com seus clientes.

PREMIAÇÃO

Cada integrante das três equipes finalistas será premiado com um notebook Dell Latitude 5450, para o grupo em 1º lugar; um notebook Inspiron 13, para o grupo em 2º lugar; e um tablet Galaxy Tab S6 Lite LTE, para o grupo em 3º lugar.

A Copel oferece aos participantes transporte (item exclusivo aos estudantes de outros municípios), acomodação e alimentação completa, iniciando com um café da manhã de boas-vindas no dia 19 de outubro.

EDUCAÇÃO

Criado em 2022, o Hackathon Copel busca fomentar talentos e promover a cultura digital, além de integrar universidades ao setor energético, incentivando a criação de soluções que beneficiem a sociedade como um todo.

A iniciativa reforça o compromisso da Companhia com a inovação e a sustentabilidade, cumprindo parte das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 da ONU, ao promover uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

Serviço:

Hackathon Copel 2024

Data: 19 e 20 de outubro

Local: Associação Copel de Curitiba (Rodovia BR-277, km 06, sentido Curitiba/Ponta Grossa)

Inscrições: até 4 de outubro, em www.copel.com/site/hackathon/

Fonte: AEN