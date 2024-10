Estado começa semana que vem capacitação de 600 brigadistas no combate a incêndios

Está previsto para a próxima terça-feira (8) o início do treinamento que vai formar 600 novos brigadistas para atuar em casos de incêndios florestais no Paraná. A Força-Tarefa de Combate a Queimadas vai formar servidores de 100 municípios que possuem ou estão localizados no entorno de Unidades de Conservação (UCs).

A ação integra o investimentos de R$ 24 milhões do Governo do Paraná em ações de prevenção e combate a incêndios. Desde o começo de setembro, o Estado está em situação de emergência decretada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior por causa da estiagem que atinge todo o Paraná.

As primeiras capacitações serão nas Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (Corpedec) de Umuarama, Paranavaí e Santo Antônio da Platina. Os três polos vão concentrar as atividades de formação dos seguintes municípios: São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso. Ivaté, Iporã, Jacarezinho, Quatiguá, Ribeirão Claro, Guapirama, São José da Boa Vista, Amaporã, Diamante do Norte, Terra Rica e Porto Rico.

Segundo o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schünig, estes 13 municípios foram definidos como prioridade no estado devido ao grande número de ocorrências. “Todos já indicaram os nomes dos servidores e na próxima semana vamos começar um treinamento básico para ações de apoio e resposta a queimadas nestes locais”, destaca. “Participam seis servidores por município, todos vão receber o material para trabalhar e ao final vão estar aptos para atuar no primeiro combate até a chegada do Corpo de Bombeiros mais próximo”, explica o coronel.

CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO

Cada grupo é composto por 30 participantes que vão cumprir 16 horas de aulas teóricas e práticas. O curso é realizado em parceria entre a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR)e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O conteúdo foi adaptado a partir do curso ministrado pelo Programa de Prevenção de Incêndios da Natureza (Previna), do Governo do Paraná.

Serão repassadas noções sobre prevenção e teoria de propagação do fogo em florestas, além de técnicas e táticas para o combate a incêndios florestais e ambientais. Cada participante vai receber um kit com equipamentos de proteção individual (EPI).

“Todos eles vão receber capacete, óculos, luvas e bandana, além das ferramentas necessárias para o trabalho como abafadores, sopradores e ferramentas para fazer aceiros”, detalha o coordenador. O governo vai fornecer ainda para cada município um kit pic-up, equipamento com bomba e reservatório com capacidade para 400 litros de água que pode ser usado na carroceria de caminhonetes para o combate direto em locais de difícil acesso.