Estação Hub One recebe evento do Pacto para Inovação

A Estação Hub One recebeu, na tarde de ontem (8), o evento Pacto para Inovação. O Pacto é uma ação direta da chamada tríplice hélice, contando com a iniciativa privada, poder público municipal e governo do Estado.

O objetivo é promover a criação e fomento da Semana da Inovação que deve acontecer em Outubro deste ano, fruto das ações já preparadas para o Dia da Inovação, marcado no calendário para 19 de outubro.

“Esse é um um evento itinerante, apresentando a sociedade as inovações existentes na cidade, realizando workshops, palestras, painéis, visitas técnicas dentre outras ações. E nós temos que oferecer nossa experiência, espaço e avanços alcançados nesses últimos anos”, disse o Presidente da Fundetec Alcione Gomes, que foi o anfitrião do evento nas instalações da Estação Hub One.

Estiveram presentes a Federação das Indústrias Fiep, FAG, Unipar, Senac , Unioeste, Sebrae, Senai, Ilumisol, Coopavel, Acic, bem como os Habitats de Inovação: Fundetec, Espaço Impulso e Ecossistema Iguassu Valley.

Fonte: Secom