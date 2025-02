Escola Gladis Maria Tibola emite nota de pesar pela morte de aluno

FRONTEIRA

Em Foz, Mercado Barrageiro oferece novas opções para moradores e turistas

Cascavel - Desde sábado (15), moradores(as) e turistas de Foz do Iguaçu encontram novas opções de compra e lazer no Mercado Público Barrageiro. Entre elas, um box com frutas, verduras e legumes, e a Casa da Colônia, um restaurante com comida caseira. Todas as tardes, é servido um café colonial. Ambos da Associação dos Produtores […]