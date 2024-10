Envolvido em acidente com morte, prefeito de Boa Vista da Aparecida diz que CNH não estava suspensa

O prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos, usou as redes sociais para se manifestar sobre o acidente com morte, no qual ele se envolveu no fim de semana. O fato aconteceu rodovia PR-484, na noite de sábado (26). A colisão, ocorrida entre Três Barras do Paraná e Quedas do Iguaçu, resultou na morte do motociclista Renan César, de 26 anos.

O prefeito dirigia um veículo oficial, e conforme a nota do Município, ele estaria utilizando o automóvel a serviço, ao participar de um evento em Itaipulândia. No comunicado, a informação é de que ele estava com uma pendência para realizar curso de reciclagem, e não com a CNH suspensa.

Na noite de ontem (28), Leonir prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Quedas do Iguaçu. O caso segue sendo investigado. Veja abaixo a nota do prefeito na íntegra:

O Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, Leonir dos Santos, prestou depoimento no início da noite desta segunda-feira, 28 de outubro, na Delegacia da Polícia Civil de Quedas do Iguaçu, esclarecendo todos os fatos relacionados ao acidente ocorrido no último sábado. Leonir reafirmou seu compromisso com a transparência, colocando-se à disposição das autoridades e manifestando que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela Justiça.

Histórico do Veículo